Cultura: ingresso gratuito per prima domenica di settembre nei "Musei in Comune" per i residenti a Roma e nella Città metropolitana (4)

Roma, 28 ago 10:36 - (Agenzia Nova) - Al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, l'esposizione dedicata all'archeologo e mercante d'arte Ludwig Pollak (Praga 1868 – Auschwitz 1943) racconta la storia professionale e personale del grande collezionista, le sue origini nel ghetto di Praga, gli anni d'oro del collezionismo internazionale fino alla tragica fine nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese con la mostra Frank Holliday in Rome fa il suo primo ingresso in un'istituzione museale italiana uno degli artisti del Club 57 – lo storico locale dell'East Village al quale recentemente il MoMA di New York ha dedicato una grande mostra – attraverso 36 opere dipinte nel suo studio vicino a piazza Navona, dove Holliday ha lavorato alacremente avendo come ispirazione le opere dei maestri della storia dell'arte. Il percorso espositivo comprende anche la proiezione del film inedito di Anney Bonney "Roman Holliday". Al Casino dei Principi di Villa Torlonia Luigi Boille. Luoghi di luce, scrittura del silenzio, curata da Claudia Terenzi e Bruno Aller, con il sostegno dell'Archivio Luigi Boille. Una panoramica di più di ottanta opere che raccontano il percorso artistico del Maestro dal 1958 al 2015. (segue) (Com)