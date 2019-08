Giappone-Egitto: Abe riceve Al Sisi a margine della riunione Ticad7

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha incontrato il primo ministro giapponese Shinzo Abe a margine della settima Conferenza internazionale sullo sviluppo africano di Tokyo (Ticad7). Lo ha reso noto il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, in un post su Facebook. "Il Giappone attribuisce particolare importanza alle relazioni con l'Egitto a livello di cooperazione bilaterale e di consultazione politica”, ha affermato Abe, evidenziando “il ruolo fondamentale dell'Egitto nel contesto regionale e del Medio Oriente nel suo insieme". A questo proposito, Abe ha espresso il “pieno sostegno” del suo paese agli sforzi dell'Egitto nella lotta al terrorismo e all'estremismo in Medio Oriente. Il capo del governo nipponico ha inoltre accolto con favore le riforme economiche dell'Egitto e l'attuazione di importanti progetti nazionali che, a suo dire, favoriscono gli investimenti delle aziende giapponesi. Da parte sua, il presidente Al Sisi ha ringraziato Abe per la calorosa accoglienza e ospitalità, definendo “strategiche” le relazioni tra Il Cairo e Tokyo. "Il partenariato giapponese-africano è della massima importanza in quanto mira a raggiungere lo sviluppo globale e le aspirazioni dei popoli africani alla stabilità e alla prosperità", ha detto ancora Al Sisi, presidente di turno dell’Unione africana. (Cae)