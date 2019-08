Polonia: ministro Ricerca Gowin condanna lettera ambasciatori a Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Università e della Ricerca, Jaroslaw Gowin, ha condannato la lettera che ventitré ex ambasciatori polacchi hanno inviato al presidente statunitense, Donald Trump, a pochi giorni dalla sua visita a Varsavia per l'80mo anniversario dello scoppio della Seconda guerra mondiale. Lo comunica l'agenzia di stampa "Pap". Nella lettera i diplomatici scrivono che Trump sta per recarsi "in un paese che non rispetta lo stato di diritto" e che la sua voce "può richiamare alla tolleranza e al rispetto reciproco, e può avere un significato storico", giacché solamente nazioni "governate in modo libero e democratico possono formare una duratura ed efficace alleanza, capace di difendersi dalle aggressioni, dall'autoritarismo e dalla menzogna". "L'appello è un avvenimento senza precedenti. Non conosco alcun paese democratico in cui ex ambasciatori possano svilire in questo modo la propria madrepatria. E questo davanti al presidente di una grande potenza", ha commentato Gowin, intervistato da "Polskie Radio 24". "E' un comportamento vergognoso. E' un bene che non siano più ambasciatori, non dovrebbero mostrarsi pubblicamente", ha continuato. (segue) (Rum)