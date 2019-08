Polonia: ministro Ricerca Gowin condanna lettera ambasciatori a Trump (2)

- Ventitré ex ambasciatori polacchi hanno inviato una lettera al presidente statunitense a pochi giorni dalla sua visita a Varsavia. Tra i firmatari della lettera ci sono Ryszard Schnepf, Iwo Byczewski, Piotr Nowina-Konopka, Jerzy Maria Nowak e Andrzej Krawczyk. Nel testo sottolineano che la visita di un capo di Stato Usa in Polonia è sempre "un grande avvenimento" e Donald Trump sarà accolto "con il rispetto che gli si deve". Si menzionano anche i legami storici che uniscono Washington e Varsavia, dal sostegno a Solidarnosc agli aiuti economici negli anni della trasformazione economica e sociale. "Oggi la nostra Repubblica è membro di una grande famiglia democratica costruita su due pilastri, l'Unione europea e la Nato. La Polonia resta un comprovato alleato di lungo corso per gli Stati Uniti", scrivono gli ex rappresentanti diplomatici. (segue) (Rum)