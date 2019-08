Polonia: ministro Ricerca Gowin condanna lettera ambasciatori a Trump (3)

- Tuttavia, aggiungono, attualmente "la Polonia è isolata, circondata da nemici, in conflitto con i vicini e costretta a fare affidamento – come prima della Seconda guerra mondiale – esclusivamente su alleanze geograficamente lontane, il che è una strada verso una nuova catastrofe". In questo contesto la Polonia si trova "alla deriva", lontana "dalla comunità della libertà e della democrazia", spinta in questa direzione dall'attuale governo, il che è "per noi e per i nostri alleati, inclusi gli Usa, distruttivo". "Gli ideali dell'Illuminismo europeo e dei padri fondatori degli Stati Uniti d'America sono la democrazia, i diritti umani, l'uguaglianza dei cittadini e le loro libertà. Non conosciamo paese in cui il peso e il rispetto nei confronti della costituzione siano così vegliati come negli Usa. Eppure in Polonia da alcuni anni si accumula un processo di violazione e denigrazione della nostra costituzione. Viene smontato il principio della tripartizione dei poteri e smantellata l'indipendenza dei giudici. I diritti umani vengono limitati e la crescente oppressione verso gli oppositori politici e le minoranze – etniche, religiose e sessuali – è non solo tollerata, bensì alimentata", si legge nella lettera. (segue) (Rum)