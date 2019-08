Governo: Fornaro (Leu), sì ad esecutivo di svolta

- Leu, per voce del suo presidente Federico Fornaro, ha confermato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la sua "disponibilità a verificare le condizioni per dare vita a un nuovo governo di svolta". "In questi giorni - ha aggiunto - non abbiamo posto nessun veto e nessuna pregiudiziale sui nomi, chiediamo però con nettezza e altrettanta chiarezza discontinuità nell'impianto programmatico del nuovo governo. Abbiamo ribadito la necessita di un governo di svolta, per le politiche economiche e sociali, con una lotta alla precarietà e alla diseguaglianze sociali, una lotta senza quartiere all'evasione fiscale e alle mafie, una svolta nelle politiche sull'immigrazione". Disponibilità, quindi, "per un governo di svolta, non siamo disponibili a un governo di chicchessia per evitare il voto anticipato". (Rin)