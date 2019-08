Trasporti: Serbia, dal primo settembre linea ferroviaria Belgrado-Mladenovac

- Sarà inaugurata il primo settembre in Serbia la nuova tratta ferroviaria che collegherà Belgrado a Mladenovac, nella parte centrale del paese. Lo ha confermato la portavoce della società ferroviaria Srbija Voz, Dragana Stankovic, secondo quanto riferisce la stampa locale. Le corse si terranno tre volte al giorno con partenza dalla stazione di Belgrado centro (Prokop) e da Mladenovac. Nei giorni scorsi il vice sindaco di Belgrado, Goran Vesic, ha dichiarato che la nuova linea vedrà un finanziamento da parte del comune della capitale. "Prestiamo particolare attenzione ai collegamenti di trasporto in tutte le parti della città e per questo abbiamo, insieme con la società Srbija Voz, avviato la nuova linea", ha detto Vesic. (Seb)