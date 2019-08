Brasile: Amazzonia, governo accetta donazione 12 milioni di dollari dal Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano ha accettato 12 milioni di dollari che il Regno Unito ha messo a disposizione per fronteggiare l'emergenza incendi che da settimane colpisce l'Amazzonia. L'intesa, fa sapere Brasilia, è arrivata al termine di una conversazione telefonica tra il ministero degli Esteri, Ernesto Araujo, e il primo ministro britannico, Boris Johnson. Nella nota, il ministero segnala che deve essere ancora definito il dettaglio tecnico che renderà possibile la donazione e che il trasferimento dei fondi dovrà "seguire le direttive del governo brasiliano". L'esecutivo del presidente Jair Bolsonaro rivendica da giorni il diritto "sovrano" di gestire in autonomia la tutela dell'Amazzonia, in aperta polemica con alcune capitali occidentali per le "ingerenze di stampo colonialista" sul tema ambientale. (segue) (Brb)