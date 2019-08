Sassari: domani alla Pinacoteca nazionale conferenza su Giovanni Antonio Sanna

- Si terrà domani, ore 16, presso il Museo Sanna della Pinacoteca nazionale di Sassari una conferenza dal titolo "Sassari e Giovanni Antonio Sanna. L’eredità culturale di Sanna a 200 anni dalla nascita". L'incontro avverrà in occasione del quinto appuntamento del ciclo "Il Sanna fuori dal Sanna". All’incontro parteciperanno Paolo Fadda con un intervento dal titolo “Giovanni Antonio Sanna. Grande sassarese, imprenditore illuminato, uomo del Risorgimento”, e Alessandro Ponzeletti con “I luoghi sassaresi di Giovanni Antonio Sanna”. Sarà l’occasione, hanno sottolineato gli organizzatori, per far luce sulla figura del mecenate, politico e imprenditore al quale si deve l’istituzione del più importante museo della Sardegna centro-settentrionale. Verrà evidenziata la figura dell’illustre cittadino sassarese attraverso le vicende e la storia dei luoghi che lo hanno visto protagonista. (Ren)