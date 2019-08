Nato: domani Gottemoeller a informale difesa a Helsinki

- Domani, il vice segretario generale della Nato, Rose Gottemoeller, parteciperà alla riunione informale dei ministri della difesa dell'Unione europea a Helsinki, in Finlandia. Lo si apprende da fonti dell'Alleanza. Durante la sua visita, Gottemoeller avrà incontri bilaterali con il presidente della Finlandia, Sauli Niinisto e il ministro della Difesa, Antti Kaikkonen. Il vice segretario generale terrà anche un discorso all'istituto finlandese per gli affari internazionali sulla tecnologia e gli sforzi della Nato per mantenere il vantaggio tecnologico. Questo evento sarà ospitato dall'ambasciata estone, che funge da ambasciata del punto di contatto Nato in Finlandia. (Beb)