Governo: Martina (Pd), lavoro complesso con M5s ma sono ottimista

- "Ci stiamo confrontando nel migliore dei modi, affidandoci al segretario. Il Pd sta facendo tutti gli sforzi utili, lo sta facendo in modo molto serio per il bene dell'Italia". Lo ha detto l'ex segretario del Pd Maurizio Martina entrando a Montecitorio. "Non nascondiamo la complessità di questo lavoro, ma siamo giustamente intenzionati a portarlo a compimento - ha precisato - . Siamo ottimisti, questo confronto con il M5s lo giudico positivo".(Rer)