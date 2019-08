Dorgali (Nu): multata coppia accampata su strada panoramica

- Sono stati multati per campeggio abusivo due turisti che hanno dormito su un materasso presso uno spiazzo a bordo della strada panoramica che sovrasta Cala Gonone, nel Comune di Dorgali (Nu). A segnalare il fatto è stato lo stesso Comune, che postando sulla sua pagina facebook una foto del campeggio improvvisato ha sottolineato come questo gesto rappresenti "l'ennesima violazione delle regole da parte di persone che sostengono di amare il nostro territorio, ma non lo rispettano". (Ren)