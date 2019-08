Governo: D'Uva (M5s), chiunque attacca Di Maio attacca Movimento, veti fanno male

- "Il punto è che chiunque attacca Luigi Di Maio attacca il Movimento cinque stelle perché lui è il nostro capo politico". Lo ha detto Francesco D'Uva, capogruppo del M5s alla Camera, rispondendo alla domanda dei giornalisti davanti a Montecitorio sul ruolo Di Maio come vicepremier contrastato dal Pd. "Io credo - ha aggiunto al termine della riunione con la delegazione Pd - che con i veti non possiamo andare lontano, i veti non fanno mai bene". (Rin)