Infrastrutture: Russia, terza pista aeroporto Sheremetyevo di Mosca attiva dal primo settembre

- L'aeroporto Sheremetyevo di Mosca aprirà la sua terza pista il primo settembre. È quanto riferito dall'ufficio stampa dello scalo aereo moscovita, citato dall'agenzia di stampa "Tass". I tempi della messa in servizio sono stati più volte estesi. La decisione sulla creazione della nuova pista risale al 2009 e la sua apertura era prevista prima del campionato del mondo di calcio svoltosi nell’estate del 2018. La scadenza, tuttavia, venne posticipata a marzo del 2019 per poi subire ulteriori ritardi. Con l’entrata in funzione della terza pista potranno iniziare i lavori di ristrutturazione della prima. Grazie alla nuova pista il numero di decolli e atterraggi salirà da 55 a 90 all’ora. (Rum)