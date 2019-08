Governo: Zingaretti, percorso era e rimane difficile

- "Il percorso avviato in questi giorni era e rimane difficile. Non è una passeggiata, ma è una sfida". Lo ha detto, secondo quanto si apprende da fonti, il segretario Pd, Nicola Zingaretti, durante la direzione del partito. "Se siamo in grado di portare fino in fondo questo percorso - ha aggiunto Zingaretti - è perché abbiamo portato avanti due elementi: spirito unitario e schiena dritta".(Rer)