India-Pakistan: Kashmir, Islamabad chiede procedura speciale a Consiglio diritti umani Onu

- Il ministro dei Diritti umani del Pakistan, Shireen Mazari, ha reso noto ieri via Twitter di aver inviato al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite la richiesta di apertura di una procedura speciale sulla questione del Kashmir. Il ministro della Scienza e della tecnologia, Fawad Chaudhry, ha invece riferito, sullo stesso social network, che il governo sta considerando di chiudere il suo spazio aereo per il sorvolo da e per l’India. La lettera di Mazari ha suscitato polemiche in India perché in suo passaggio è scritto che “atti di violenza sono stati riconosciuti da politici di primo piano come il dirigente del partito del Congresso Rahul Gandhi”. Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione in India, ha risposto con un comunicato in cui si afferma che il nome di Rahul Gandhi è stato “astutamente inserito per giustificare il carico di menzogne e deliberata disinformazione diffuse dal Pakistan” e che “non ci sono dubbi sul fatto che il Jammu, il Kashmir e il Ladakh siano e sempre rimarranno una parte integrante dell’India”. (segue) (Inn)