India-Pakistan: Kashmir, Islamabad chiede procedura speciale a Consiglio diritti umani Onu (2)

- Inoltre, il Congresso ha invitato Islamabad a rispondere delle violazioni dei diritti umani nel Gilgit-Hunza-Baltidstan, ovvero in quello che l’India definisce il “Kashmir occupato dal Pakistan” (Pok), e dell’attività delle organizzazioni terroristiche che operano sul suo territorio. Anche il diretto interessato ha risposto, sempre via Twitter: “Sono in dissenso con questo governo su molte questioni. Tuttavia, sarà assolutamente chiaro su questo: il Kashmir è una questione interna dell’India e non c’è spazio di manovra per le interferenze del Pakistan o di qualsiasi altro paese straniero”, ha scritto Rahul Gandhi. I rapporti tra i due paesi restano molto tesi; ieri Nuova Delhi ha accusato le truppe pakistane di aver violato il cessate il fuoco nel distretto di Poonch lungo la linea di controllo, la demarcazione militare, non corrispondente al confine internazionale, che separa il territorio kashmiro controllato dall’India da quello controllato dal Pakistan. (segue) (Inn)