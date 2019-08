India-Pakistan: Kashmir, Islamabad chiede procedura speciale a Consiglio diritti umani Onu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo la revoca del regime di autonomia del Kashmir indiano decisa da Nuova Delhi il 5 agosto, il ministro degli Esteri del Pakistan, Shah Mehmood Qureshi, ha criticato l’iniziativa, affermando che viola una risoluzione dell’Onu. Il Comitato per la sicurezza nazionale, presieduto dal primo ministro Imran Khan, ha deciso di declassare le relazioni diplomatiche con l’India e di sospendere il commercio bilaterale. Inoltre, da parte pakistana è stata annunciata la sospensione del collegamento ferroviario Samjhauta Express, noto anche come Friendship Express, tra Lahore in Pakistan e Attari e Nuova Delhi in India. Il 14 agosto Khan, nel corso delle celebrazioni del giorno dell’indipendenza, ha sostenuto che l’India sta pianificando azioni militari: “L’esercito pakistano possiede informazioni certe sul fatto che stanno cercando di fare qualcosa nel Kashmir pakistano”. La settimana scorsa Qureshi ha annunciato che il Pakistan porterà la disputa con l’India sul Kashmir davanti alla Corte internazionale di giustizia. (segue) (Inn)