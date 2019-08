India-Pakistan: Kashmir, Islamabad chiede procedura speciale a Consiglio diritti umani Onu (4)

- Le richieste di mediazione del Pakistan agli Stati Uniti si sono scontrate con l’opposizione dell’India. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, è stato ospite del G7 di Biarritz, in Francia, il 26 agosto e ha avuto un incontro a margine col presidente Usa, Donald Trump, al quale ha detto che la soluzione del conflitto del Kashmir è una questione bilaterale indo-pakistana e che la recente revoca dello statuto speciale del Jammu e Kashmir è una questione interna indiana. Tuttavia, India e Pakistan non hanno un dialogo strutturato da oltre un decennio. Alcuni tentativi di iniziative diplomatiche sono falliti sul nascere. L’unico confronto aperto è quello sul Corridoio di Kartarpur, un passaggio transfrontaliero concepito per unire due luoghi sacri del sikhismo. Nuova Delhi subordina il confronto a un’azione decisa di Islamabad contro il terrorismo e non riconosce alcun progresso. (segue) (Inn)