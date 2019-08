Governo: Di Maio, si pensi a soluzioni non a colpire me (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono ore molto difficili per il Paese, in cui ognuno dovrebbe saper dimostrare responsabilità - spiega -. Ci siamo ritrovati in una crisi di governo senza un perché, per colpe che non sono certo attribuibili al M5s. Mi sorprende che qualcuno sembri essere più concentrato a colpire il sottoscritto che a trovare soluzioni per gli italiani. Ma questa è la politica". (segue) (Rer)