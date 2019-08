Governo: Bernini (FI), voto Rousseau commissaria il Quirinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di FI, "dopo che Grillo ha annunciato via blog di aver parlato con Dio, trasformando la crisi da surreale a soprannaturale, per completare questo teatrino dell'assurdo manca solo il commissariamento del Quirinale da parte della piattaforma Rousseau". "Ma - continua - il Pd è troppo assetato di potere per preoccuparsi dell'abisso in cui sta gettando le istituzioni, e alla fine accetterà anche questo pur di impedire agli italiani di votare per scegliersi liberamente un governo". (Com)