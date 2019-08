Vietnam-Malesia: premier malese Mahathir conclude oggi visita ad Hanoi

- Il premier malese Mahathir Mohamad conclude oggi la visita ufficiale ad Hanoi, dove ieri ha incontrato l'omologo vietnamita Nguyen Xuan Phuc. I due primi ministri hanno tenuto una conferenza stampa congiunta. "La Malesia avrebbe piacere nel veder salire il volume dei commerci, ma con maggiori importazioni da parte del Vietnam, per ridurre la sproporzione degli scambi tra i nostri due paesi", ha dichiarato Mahathir. I due leader si sono ripromessi di sfruttare le possibilità fornite dall'Asean, l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, per riequilibrare il commercio bilaterale. In un incontro con i rappresentanti degli imprenditori malesi in Vietnam, Mahatir ha chiesto di essere sempre "trasparenti e rispettati". Il primo ministro malese ha sottolineato l'importanza delle buone relazioni economiche tra paesi vicini: "Sappiamo che uno dei problemi da fronteggiare quando si fanno affari nelle altre nazioni è la corruzione. La tentazione è molto forte, ma vi prego di astenervene. I malesi devono continuare a essere brave persone che non dipendono dalla corruzione, che forniscono buoni servizi, sono di buon carattere e amichevoli", ha detto agli imprenditori provenienti da 27 aziende che operano in Vietnam. (segue) (Fim)