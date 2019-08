Vietnam-Malesia: premier malese Mahathir conclude oggi visita ad Hanoi (2)

- Al centro delle discussioni anche la questione del Mar Cinese Meridionale. I due leader hanno stabilito di comune accordo l'attuazione di misure per garantire pace, stabilità, sicurezza e libertà di volo e navigazione sulle aree contese della zona, in base alla Convenzione delle nazioni unite sulla legge del mare (Unclos) del 1982, riguardo alle acque contese, e alle leggi internazionali. "Da vicini in buoni rapporti nell'area del Mar Cinese Meridionale, abbiamo deciso di lavorare a stretto contatto con gli altri membri dell'Asean per rispettare i processi legali e diplomatici e per rigettare l'uso della forza o delle minacce e la militarizzazione (...) per aderire interamente e fedelmente alla Dichiarazione sulla condotta delle parti nel Mar cinese meridionale (Doc) e per raggiungere un Codice di condotta (Coc) che sia sostanziale, efficiente e legalmente vincolante", ha dichiarato il primo ministro vietnamita Phuc. Durante la conferenza stampa congiunta, entrambi i leader hanno rimarcato il loro desiderio di lavorare insieme per rafforzare le relazioni bilaterali nei settori dell'economia, difesa, sicurezza, educazione, capitale umano e turismo. (Fim)