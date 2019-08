Difesa: Thailandia-India, capo di Stato maggiore indiano Dhanoa conclude visita a Bangkok

- Birender Singh Dhanoa, capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare e presidente dei capi di Stato maggiore dell’India, il più alto ufficiale del paese, conclude oggi una visita di tre giorni in Thailandia, a Bangkok, per partecipare alla conferenza Indo Pacific Chiefs of Defence (Chod). Il tema dell’edizione di quest’anno è la “Collaborazione in un Indo-Pacifico libero e aperto”; sono stati invitati i vertici della Difesa di 33 paesi. La visita di Dhanoa, inoltre, punta a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore. Un Gruppo di lavoro congiunto sulla cooperazione nella sicurezza esiste dal 2003 e la cooperazione è stata rafforzata da una dichiarazione congiunta nel 2012. Le relazioni tra India e Thailandia, che nel 2017 hanno compiuto 70 anni, sono ulteriormente cresciute negli ultimi anni nell’ambito della politica estera indiana “Act East”, orientata sul Sud-est asiatico. (Fim)