Kazakhstan-Bielorussia: ambasciatore incontra ministro Esteri Makei, focus su cooperazione

- L’ambasciatore kazakho in Bielorussia, Yermukhamet Yertysbayev, ha avuto un incontro con il capo della diplomazia di Minsk, Vladimir Makei, in vista della fine del suo incarico. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kazinform”, aggiungendo che durante il colloquio è stato elogiato il contributo dell’ambasciatore allo sviluppo dei rapporti bilaterali tra Kazakhstan e Bielorussia negli ultimi anni. “La visita del primo presidente Nursultan Nazarbayev a Minsk nel novembre del 2017 è stata di importanza cruciale per lo sviluppo dei legami economici, commerciali ed umanitari tra i nostri paesi”, ha detto Makei, ringraziando Yertysbayev per aver organizzato le ultime Giornate del Kazakhstan in Bielorussia: eventi importanti per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i popoli dei due paesi. (Res)