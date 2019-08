Tunisia: Qalb Tounes pronto a rivolgersi a comunità internazionale su caso candidato Karoui

- Il partito Qalb Tounes ha annunciato l'intenzione di rivolgersi alla comunità internazionale in merito alla questione dell'arresto del suo presidente e candidato alla presidenza Nabil Karoui. ''In caso di mancato rilascio immediato dei fratelli Karoui, il Qalb Tounes non risparmierà alcun mezzo per far valere i diritti del suo presidente, tra cui l'internazionalizzazione del caso'' ha dichiarato un portavoce della formazione politica tunisina. Il controverso imprenditore tunisino, proprietario dell’emittente televisiva “Nessma”, è stato arrestato la scorsa settimana per sospetta frode fiscale. L’imprenditore – candidato alle presidenziali del 15 settembre - sarebbe stato arrestato a Medjez Elbab, sull’autostrada Beja-Tunisi. Fonti citate dal sito informativo “Réalités Online” riferiscono che il giudice istruttore ha ribadito il congelamento dei beni dei due fratelli, a cui è vietato recarsi all’estero. Karoui e il suo partito Qalb Tounes erano in testa nei sondaggi. Secondo l’istituto Sigma Conseil, la formazione politica populista otterrebbe il 29,8 per cento dei consensi alle elezioni legislative del prossimo 6 ottobre, quasi il doppio rispetto al partito islamico moderato di Ennahda, al secondo posto con il 16,8 per cento delle preferenze.(Tut)