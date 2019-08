Napoli: Auricchio, termovalorizzatore? Ridurremo le problematiche al minimo

- "Il fermo del termovalorizzatore è un problema straordinario". Lo ha dichiarato Attilio Auricchio, capogabinetto del Comune di Napoli durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Ieri - ha proseguito Auricchio - abbiamo siglato un momento di grande accordo istituzionale. Questa mattina nessuno ha sottovalutato il problema; è certamente un evento particolare, che ha bisogno di precisi provvedimenti. Le attività programmate da tempo danno la possibilità di affrontare i giorni di stop, riducendo le difficoltà al minimo. Il termovalorizzatore bloccato non incide con la raccolta dei rifiuti per strada. La differenziata deve funzionare in maniera indipendente dall'inceneritore. La Regione, nella sua competenza, si è presa la responsabilità di gestire il tema. Tecnicamente il sistema è davvero molto complesso. Scampia? C'è sempre bisogno di argomenti che allontanino l'attenzione dai veri problemi di Governo". (Ren)