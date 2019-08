Governo: Centinaio (Lega), fino a ieri dialogo con M5s, Di Maio premier era ipotesi sul tavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gian Marco Centinaio, ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ha rivelato di aver cercato "fino a ieri di tenere i rapporti con i colleghi del Movimento 5 stelle che credevano, e credono tuttora, che un’alleanza con il Partito Democratico sia una sciagura per il Paese". "Fino a ieri mattina siamo andati avanti ad interloquire per cercare di capire se c’erano margini di manovra per fare incontrare i due leader - ha detto parlando a Omnibus su La7 - Nella mattinata di ieri si sono interrotte le comunicazioni. Abbiamo capito che da parte loro non c’era la volontà di andare avanti”. “In questi giorni abbiamo parlato della necessità di far incontrare Salvini e Di Maio - rivela Centinaio - L’ipotesi per noi Lega non prevedeva Giuseppe Conte. Di Maio premier era una delle ipotesi che erano sul tavolo”.(Com)