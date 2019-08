Mondragone (Ce): Cardone (Santobono), situazione ancora compromessa per bimba investita

- "La situazione è ancora molto compromessa. Attualmente la bambina è in sedazione farmacologica, i parametri cardiomuscolari sono stabili, ma la prognosi resta riservata. Probabilmente faremo risonanza ed elettroencefalogramma, cercando di monitorare nel migliore dei modi. Per noi ogni bambino è il più importante". Lo ha dichiarato Massimo Cardone, chirurgo del Satobono, ai microfoni di “Barba&capelli”, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio Crc. (Ren)