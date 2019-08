Egitto: "Al Arabiya", governo minaccia Hamas di non sponsorizzare tregue future con Israele

- Il governo egiziano avrebbe minacciato il movimento palestinese Hamas, che governo la Striscia di Gaza, di interrompere la sua mediazione con Israele se non saranno fermati i continui lanci di razzi in territorio israeliano. Lo riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya” che cita fonti egiziane. Il governo del Cairo avrebbe esposto tale posizione ad una delegazione di Hamas giunga nei giorni scorsi nella capitale egiziana. Il governo egiziano avrebbe inoltre messo in guardia i governanti di Gaza dal coinvolgimento in un conflitto armato con Israele per conto dell'Iran e del suo alleato Hezbollah, nel quadro delle crescenti tensioni avvenuti a seguito dei raid israeliani in Libano e Siria. Citando fonti egiziane, “Al Arabiya” ha affermato che il Cairo adotterà nuove misure per allentare la pressione su Gaza e lavorare per raggiungere la calma al fine di facilitare l'ingresso di ulteriori aiuti nell'enclave palestinese.(Res)