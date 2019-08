Albania: opposizione pubblica nuovi dati a conferma dell'arresto del sindaco di Vora in Grecia nel 2003

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione albanese, guidata da Lulzim Basha, ha pubblicato nuovi dati che confermerebbero inequivocabilmente che Agim Kajmaku sindaco di Vora – comune 20 chilometri a sud di Tirana – sarebbe stato arrestato nel gennaio 2003 in Grecia, per falsificazione di banconote. Gazmend Bardhi, numero due del Partito democratico di Basha, ha fatto sapere che il numero del passaporto di Jorgo Toto, la nuova identità che Kajmaku ha ammesso di aver tenuto per alcuni anni, in modo da poter ottenere i visti d'ingresso in Grecia con un nome ortodosso, nella metà degli Anni Novanta, coincide con il numero del passaporto della persona arrestata dalle autorità greche, ma che Kajmaku insiste a negare. (segue) (Alt)