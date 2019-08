Albania: opposizione pubblica nuovi dati a conferma dell'arresto del sindaco di Vora in Grecia nel 2003 (2)

- Pubblicando i due documenti, quello delle autorità giudiziarie greche e i dati del passaporto rilasciato dalle controparti albanesi, Bardhi ha sostenuto che "si tratta ormai di prove incontestabili che certificano senza ombra di dubbio che si tratta della stessa persona". Secondo la documentazione della magistratura greca "Kajmaku, alias Jorgo Toto, è stato arrestato in flagranza, per aver tentato una transazione con euro contraffatti. Dopo essere stato tenuto in stato di fermo, è stato rilasciato a domicilio. Pochi mesi dopo, le autorità giudiziarie greche hanno chiesto il suo arresto in carcere, ma nel frattempo, Kajmaku era scappato e rientrato in Albania", ha dichiarato Bardhi, pubblicando una sentenza della Corte greca di Ioannina, località a ridosso del confine con l'Albania, dove Kajmaku sarebbe stato inizialmente fermato. (segue) (Alt)