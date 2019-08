Albania: opposizione pubblica nuovi dati a conferma dell'arresto del sindaco di Vora in Grecia nel 2003 (3)

- Secondo Bardhi "il reato per cui Kajmaku è stato accusato prevede una pena di un anno di reclusione. Il processo nei suoi confronti non si è mai svolto, in quanto, la legislazione penale greca prevede la presenza dell'imputato. L'ordine di arresto nei suoi confronti non è stato mai eseguito e Kajmaku non ha mai ottenuto l'innocenza, quindi ha evitato di affrontare la giustizia", ha affermato Bardhi. Kajmaku, rappresentante della maggioranza di centro sinistra del premier Edi Rama, è stato eletto alla guida del comune nelle elezioni amministrative dello scorso 30 giugno, boicottate e non riconosciute dall'opposizione. Nel formulario sulla depenalizzazione che ogni candidato agli incarichi locali è costretto a compilare, il sindaco ha negato di essere mai stato condannato o espulso da un paese dell'Ue. (segue) (Alt)