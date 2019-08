Albania: opposizione pubblica nuovi dati a conferma dell'arresto del sindaco di Vora in Grecia nel 2003 (5)

- "Per molti anni ho viaggiato in diversi paesi dell'Unione europea, per portare avanti la mia impresa", ha spiegato ai media Kajmaku. Il sindaco di Vora ha sostenuto che il tutto sarebbe una mossa "a scopi politici" dell'opposizione, ed ha avvertito che "gli autori delle diffamazioni nei miei confronti devono dare conto alla giustizia, avendo l'obbligo di rendere pubbliche le loro presunte prove". Anche dopo la pubblicazione dei documenti da parte dell'opposizione, il sindaco ha riconfermato la propria posizione, sostenendo di "non essere mai stato coinvolto in traffici o reati di qualsisasi tipo". Kajmaku, ha pubblicato anche la copia del suo attuale passaporto, con i timbri dell'entrata e dell'uscita dalla Grecia lo scorso maggio del 2019. (segue) (Alt)