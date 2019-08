Stati Uniti: Scaramucci al "Corriere della Sera", Trump va fermato subito

- Gli Stati Uniti sono un'idea, non un semplice paese, "e se sei un vero patriota non puoi stare a guardare mentre il presidente fa a pezzi Il tessuto sociale che ci tiene insieme". Anthony Scaramucci è gentile e molto diretto, niente a che vedere però con i giudizi scurrili su Steve Bannon e altri colleghi che finirono sul New Yorker e gli costarono la cacciata dalla Casa Bianca dopo soli undici giorni da direttore della comunicazione. Uscito dall'Amministrazione il 31 luglio 2017 e tornato alla sua vita uomo d'affari, Scaramucci, soprannominato The Mooch, ha sempre continuato a difendere il presidente. Fino a qualche settimana fa, quando si esposto pubblicamente denunciandone il razzismo e il narcisismo patologico. "Quest'uomo sta mettendo in pericolo l'ordine globale, le nostre alleanze, come faccio a stare ancora dalla sua parte? — dice al telefono da Zurigo in una intervista al "Corriere della Sera"— Dovrei contorcermi come un pretzel! E io non sono un politico, sono un businessman: la mia credibilità è importante". (segue) (Res)