Stati Uniti: Scaramucci al "Corriere della Sera", Trump va fermato subito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scaramucci ha scritto che la retorica di Trump la offende anche personalmente, da nipote di immigrati. "Mia nonna veniva da Volturara Irpina, un piccolissimo paese vicino Avellino, mio nonno da Perugia: i nativisti bianchi di allora dicevano loro di 'tornare al loro Paese'. Quindi quando il presidente lo dice a delle deputate, per me è sconcertante. Non ce la faccio più ad ascoltare i commenti razzisti confezionati su misura per la sua base. Il suo stile mussoliniano e la sua totale incapacità di accettare delle critiche mi hanno spinto a espormi. E guardatelo negli ultimi giorni, è un fascio di nervi! Cambia idea da un momento all'altro, è quasi triste da vedere". Ma il presidente è razzista o sceglie cinicamente quel tipo di retorica per infiammare i suoi sostenitori? "Non è una domanda che dovremmo nemmeno porci, se il presidente del mondo libero è razzista o no. Non sono nella sua testa, ma quel che è certo è che sta facendo qualcosa di molto sbagliato e se non si ferma devono essere persone come me a fermarlo, cominciando a prenderne le distanze". Il partito repubblicano non sembra affatto pronto a farlo, pero. "Vedremo, quando qualcuno comincia a parlare, altri seguiranno". (segue) (Res)