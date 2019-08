Stati Uniti: Scaramucci al "Corriere della Sera", Trump va fermato subito (3)

- C'è chi invoca il 25mo emendamento, che consente la rimozione del presidente se il vice e la maggioranza dei membri del governo lo definiscono incapace di svolgere le sue funzioni. "Be', un fatto è certo: si comporta da pazzo sul palco-scenico globale quindi io spero che gente responsabile lo convinca a farsi da parte o almeno a non correre perla rielezione". Trump ha reagito malissimo al suo 'tradimento', definendolo 'idiota' su Twitter... "Non solo, se l'è presa anche con mia moglie che non c'entra nulla, è una casalinga! Ma ok, sono un big boy, se mi attacca rispondo, non consento nemmeno al presidente di intimidirmi. L'ho colpito perché è tremendamente insicuro e sa che lo conosco bene, siamo gente di New York". Com'era lavorare con lui? "Lo volevamo aiutare, ci piaceva, ma non ascolta nessuno, è convinto di saperne più degli altri su qualsiasi cosa, ignora i suoi consiglieri, ignora gli esperti. Per questo è così imprevedibile, tanto che ora anche i mercati e le grandi imprese hanno perso fiducia in lui". È vero che si fida della figlia Ivanka? "Ma no! Anzi, diventa matto quando lo sente dire. Teme che qualcun altro possa prendersi i suoi meriti. Ed è questo il dramma: il suo è un lavoro enormemente complesso, ed è impossibile farlo senza fidarsi di nessuno. È doloroso per me dirlo, io lo sostenevo, speravo che facesse bene". (segue) (Res)