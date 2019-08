Stati Uniti: Scaramucci al "Corriere della Sera", Trump va fermato subito (4)

- A Scaramucci piaceva perché rappresentava "gli interessi degli operai, la mia gente, le persone con cui sono cresciuto. Mia mamma era una casalinga, mio papà non è andato al college, lavorava nell'edilizia. Sfortunatamente però Trump non ha fatto niente per quelle persone. Certo, il taglio fiscale e la deregulation hanno consentito all'economia di andare un po' meglio, ma tutto il resto per quanto mi riguarda è oscurato dalla retorica razziale. Le politiche economiche passano in secondo piano davanti a un presidente che sta dando alla gente licenza di odiare". E quanto a Salvini, che qualcuno definisce il Trump italiano... "vedo tanto nazionalismo in giro nel mondo. Capisco la rabbia là fuori, ma dobbiamo temperarlo perché certo non risolverà i problemi della gente e di sicuro danneggerà l'economia", ha concluso l'ex portavoce di Trump. (Res)