Iraq: vicepresidente Usa Pence, “ridurre l’influenza delle milizie filo-iraniane”

- La presenza delle milizie filo-iraniane all’interno delle Unità per la mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di milizie paramilitari a maggioranza sciita) “mina” la sicurezza e la sovranità dell’Iraq: per questo motivo “il governo degli Stati Uniti prenderà in considerazione ulteriori passi per ridurre l’influenza di questi gruppi". Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, in una conversazione telefonica con il presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani. A riportare le parole del numero due della Casa Bianca è un comunicato della presidenza di Erbil, capoluogo del Kurdistan. I due hanno parlato anche “degli sforzi per portare la stabilità nei territori contesi (come la provincia di Kirkuk, oggetto di una disputa territoriale tra autorità regionali e federali) e consentire il ritorno degli iracheni sfollati, comprese le comunità delle minoranze etniche e religiose". (segue) (Irb)