Iraq: vicepresidente Usa Pence, “ridurre l’influenza delle milizie filo-iraniane” (2)

- Il vicepresidente Usa ha elogiato il presidente curdo e la regione del Kurdistan per aver fornito rifugio a quasi due milioni sfollati siriani negli ultimi anni. Le due parti hanno ricordato "il quinto anniversario dell'orrendo assalto dello Stato islamico (Is) agli yazidi (minoranza etnica perseguitata dagli jihadisti) a Sinjar”, impegnandosi a collaborare “per impedire una ripresa delle attività dell’Is”. Pence ha ribadito il sostegno di Washington a “una risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso” tra Erbil e Baghdad, in particolare per quanto attiene alle entrate petrolifere curde e alla quota del bilancio federale spettante ai curdi. Barzani, prosegue il comunicato presidenziale curdo, ha ribadito al numero due della Casa Bianca la disponibilità di Erbil a risolvere le controversie con Baghdad “attraverso il dialogo pacifico e in conformità con la Costituzione irachena”. Il presidente della regione autonoma irachena ha infine auspicato un rafforzamento dei legami tra Erbil e Washington, in particolare nei settori dell'economia e della sicurezza. (Irb)