Malesia: scandalo 1Mdb, al via il processo all’ex premier Razak (4)

- Gli ultimi sviluppi legati alla diffusione del video di un rapporto omosessuale che implicherebbe uno dei ministri del governo malese hanno ulteriormente aggravato le tensioni all’interno della maggioranza di governo di quel paese, e in particolare del suo principale partito, Parti Keadilan Rakyat (Pkr). Questa mattina ltre 25 esponenti di primo piano del partito hanno contestato il presidente di quella formazione politica, Anwar Ibrahim, per non aver difeso il ministro degli Affari economici Azmin Ali, a sua volta esponente del Pkr, accusato di essere uno degli uomini ripresi nel video. Un comunicato scritto di censura di Anwar è stato firmato da 27 esponenti del partito, inclusi 23 dei 64 membri del consiglio della leadership centrale, il massimo organo decisionale del Pkr. Gli altri quattro firmatari sono parlamentari del Pkr. (segue) (Fim)