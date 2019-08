Difesa: Usa approvano vendita di missili antimissile al Giappone

- Washington ha approvato il pacchetto da 3,3 miliardi di dollari per la vendita al Giappone di 73 missili antimissile SM-3 Block IIA, che andranno in dotazione ai cacciatorpediniere lanciamissili Aegis di quel paese. I missili, sviluppati e fabbricati a Raytheon, sono progettati per intercettare missili balistici in arrivo. L’acquisto da parte del Giappone segue la dimostrazione da parte della Corea del Nord di poter lanciare missili balistici a medio e lungo raggio, potenzialmente armati con testate nucleari. Il Pentagono ha approvato anche vendite di armi ad Ungheria, Corea del Sud, Lituania e Danimarca, dal valore complessivo pari a 943 milioni di dollari. L’Ungheria, in particolare, acquisterà 180 missili aria-aria a megio raggio Aim-120C-7, prodotti a loro volta da Raytheon. (Was)