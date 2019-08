Usa-Corea del Sud: funzionario Pentagono sollecita Seul a non abbandonare accordo Gsomia

- Randall Schriver, assistente segretario della Difesa Usa per gli affari di sicurezza dell’Indo-pacifico, ha sollecitato la Corea del Sud a rivedere la decisione di abbandonare l’accordo Gsomia per la condivisione dell’intelligence militare con il Giappone, affermando che la complessità dell’ambiente di sicurezza regionale impone a Seul e agli altri alleati degli Usa precisi obblighi di cooperazione. “La nostra speranza è che riconsiderino la loro decisione”, ha detto il funzionario nel corso di una intervista al quotidiano “Nikkei”, riferendosi al governo di Seul. Il Consiglio di sicurezza nazionale sudcoreano ha annunciato la decisione di abbandonare il trattato Gsomia lo scorso giovedì. Commentando la grave crisi diplomatica in atto tra Giappone e Corea del Sud, Schriver ha avvertito che “se le tensioni proseguiranno, a beneficiarne saranno Cina, Corea del Nord e Russia”. (segue) (Was)