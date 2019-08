Usa-Corea del Sud: funzionario Pentagono sollecita Seul a non abbandonare accordo Gsomia (2)

- Gli Stati Uniti hanno criticato la Corea del Sud ieri, dopo che Seul ha organizzato una nuova esercitazione militare presso un atollo del Mar del Giappone controllato da quel paese, ma rivendicato dal Giappone. Una nota del dipartimento di Stato afferma che alla luce delle recenti tensioni diplomatiche tra i due vicini asiatici, la tempistica, il messaggio e l’accresciuta magnitudine delle esercitazioni militari presso l’atollo, noto come Takeshima in Giappone, e come Dokdo in Corea del Sud, costituisca una decisione “improduttiva verso la risoluzione delle questioni aperte” tra Tokyo e Seul. La Corea del Sud ha deciso la scorsa settimana di far tracimare la crisi diplomatica e commerciale in atto col Giappone sul piano della sicurezza, annunciando il proprio ritiro dall’accordo Gsomia del 2016 per la condivisione dell’intelligence militare tra i due paesi. Le Forze armate sudcoreane hanno concluso ieri un’esercitazione di due giorni presso le isole contese, le cui dimensioni sono state raddoppiate rispetto alle manovre simili degli scorsi anni, con la partecipazione, per la prima volta in assoluto, di un cacciatorpediniere lanciamissili Aegis. Tokyo ha presentato una protesta formale, definendo l’atollo “parte integrante del territorio del Giappone”. (segue) (Was)