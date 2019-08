Usa-Corea del Sud: funzionario Pentagono sollecita Seul a non abbandonare accordo Gsomia (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha deciso di accelerare l’adozione di misure di stimolo per un importo complessivo pari a 273,2 miliardi di won (226 milioni di dollari), per aiutare l’economia nazionale a sostenere gli effetti delle ostilità commerciali in atto con il Giappone. La decisione è stata assunta nel corso di una riunione straordinaria del Gabinetto guidato dal presidente sudcoreano, Moon Jae-in. I fondi verranno destinati perlopiù alla diversificazione dei fornitori internazionali e alla localizzazione della produzione di materiali e componenti che ad oggi vengono importati dal Giappone. Il pacchetto di misure di stimolo è parte di un bilancio aggiuntivo pari a 5.830 miliardi di won teso a reggere l’economia nazionale, in previsione dei ritardi nelle importazioni strategiche dal Giappone a seguito della decisione adottata da Tokyo venerdì scorso, 2 agosto, di rimuovere formalmente la Corea del Sud dalla “lista bianca” dei partner commerciali del Giappone. (Was)