Cina-Giappone: ministro Esteri Wang incontra delegazione parlamentare giapponese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha incontrato a Pechino una delegazione di parlamentari giapponesi guidata da Seiko Noda, del Partito liberaldemocratico. Wang ha dichiarato che Cina e Giappone, in quanto vicini e attori di primo piano nello scacchiere regionale, devono trovare il modo di garantire una interazione amichevole e rispettosa dei reciproci interessi fondamentali. Le relazioni bilaterali, ha detto il ministro, si trovano ad un punto di svolta storico, proprio in concomitanza con il 70mo anniversario della Repubblica Popolare e con l’avvento dell’era imperiale Reiwa. Wang ha auspicato entrambe le parti consolidare i risultati conseguiti dallo scorso anno, e conseguire nuove aree di cooperazione. Noda e altri parlamentari giapponesi hanno sottolineato la complessa fase di transizione degli equilibri globali attualmente in corso, e l’importanza in tale contesto di consolidare le relazioni tra Tokyo e Pechino quale garanzia di pace e stabilità a livello regionale e globale. (segue) (Cip)