Cina-Giappone: ministro Esteri Wang incontra delegazione parlamentare giapponese (2)

- I ministri degli Esteri di Cina e Giappone si sono incontrati a Pechino il 20 agosto, in un contesto di calma durevole nelle relazioni tra i rispettivi paesi. L’incontro tra i ministri Wang Yi e Taro Kono ha preceduto di un giorno il summit trilaterale con la loro controparte sudcoreana, Kang Kyung-wha. Pechino preme per un rafforzamento delle relazioni con Tokyo, anche per compensare le tensioni strategiche e le ostilità commerciali con gli Stati Uniti. “Le relazioni tra la Cina e il Giappone sono state globalmente migliorate dai nostri sforzi comuni. Questo risultato non è giunto facilmente, e dovrebbe essere trattato con riguardo da entrambi”, ha detto Wang a margine dell’incontro con l’omologo giapponese. Kono ha riferito di aver concordato con Wang una accelerazione dei preparativi per la visita di Stato al Giappone del presidente cinese Xi Jinping, in programma la prossima primavera. Il colloquio tra i due ministri ha toccato anche diverse altre aree di potenziale cooperazione, incluso lo sviluppo congiunto delle risorse vicine all’atollo conteso delle Senkaku, nel Mar Cinese Orientale. (segue) (Cip)