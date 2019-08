Cina-Giappone: ministro Esteri Wang incontra delegazione parlamentare giapponese (3)

- Il governo cinese sta pianificando l’invio in Giappone del vicepresidente Wang Qishan il prossimo ottobre, in occasione della cerimonia di accesso al trono dell’imperatore Naruhito, asceso al trono di crisantemo lo scorso aprile. I preparativi per l’invio di Wang, sono stati riferiti dalla stampa giapponese, che li interpreta come un ulteriore segnale della volontà di Pechino di rafforzare i legami bilaterali. Wang, figura assai vicina al presidente cinese Xi Jingping, prenderà parte il 22 ottobre alla cerimonia che completerà il complicato processo di successione al trono imperiale. Il vicepresidente cinese, precedentemente membro del Politburo della Commissione permanente del Partito comunista cinese, è stato eletto vice di Xi nel marzo 2018. Fonti diplomatiche citate dall’agenzia di stampa “Kyodo” affermano che Pechino “ritiene che il sentimento della Cina nei confronti del Giappone sia migliorato, ma quello del Giappone nei confronti della Cina non abbia invertito” il deterioramento causato dall’inasprimento della disputa territoriale nel Mar Cinese Orientale, a partire dal 2013. (segue) (Cip)