Cina-Giappone: ministro Esteri Wang incontra delegazione parlamentare giapponese (4)

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, e il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, hanno raggiunto un consenso articolato in dieci punti per promuovere congiuntamente lo sviluppo sano delle relazioni bilaterali. Lo riferisce la stampa cinese che cita Wu Jianghao, direttore generale del Dipartimento degli Affari asiatici del ministero degli Esteri cinese. Il consenso è stato raggiunto durante l’incontro tra Xi e Abe di ieri sera 27 giugno, alla vigilia del summit G20 in corso oggi e domani nella città di Osaka. "La Cina e il Giappone hanno goduto di uno slancio generalmente buono nello sviluppo delle relazioni bilaterali, nonostante ci siano anche divergenze tra i due paesi. Entrambi i leader hanno concordato che la Cina e il Giappone dovrebbero concentrarsi sul consenso mentre gestiscono tali divergenze", ha detto Wu. (segue) (Cip)