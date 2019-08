Cina-Giappone: ministro Esteri Wang incontra delegazione parlamentare giapponese (7)

- In quarto luogo, i due leader hanno convenuto di approfondire ulteriormente la convergenza degli interessi tra i loro paesi e rafforzare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa in una vasta gamma di settori quali l'innovazione scientifica e tecnologica, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, il commercio e gli investimenti, la finanza, la medicina e la salute, assistenza per la vecchiaia, risparmio energetico, protezione dell'ambiente e turismo. La parte giapponese vede la Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative) come un'idea promettente per collegare diverse regioni, mentre la Cina accoglie favorevolmente il Giappone a partecipare attivamente alla costruzione di alta qualità della Bri. Le due parti continueranno a cercare solidi risultati nella cooperazione di mercato con terzi. La Cina e il Giappone sostengono le rispettive imprese affinché espandano gli investimenti reciproci e si impegnino a fornire un ambiente imprenditoriale equo, non discriminatorio e prevedibile per le altre imprese. (segue) (Cip)